Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor

Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
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Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
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Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı. Listede ilk sırayı ise 19 kez şampiyon olan Bayern Münih alıyor.

Son dönemde Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunu domine sarı-kırmızılı takım, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

ZİRVEDE BAYERN MUNIH VAR

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı. Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. 2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor. Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı.

ASLAN İKİNCİ SIRADA

Galatasaray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den Psv, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti. Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.

Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10 takım şunlar:

Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor

Kaynak: AA / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Yapı olmasın avrupada :)

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