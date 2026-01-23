Haberler

İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
Güncelleme:
Napoli'nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı Galatasaray'a resmi imzayı attı. Kiralık olarak transfer edilen futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ödenecek.

Galatasaray, Napoli'nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Devre arası transfer hareketliliği devam ediyor. Lider Galatasaray, ilk transferi Noa Lang'ı dün İstanbul'a getirmişti. Hollandalı oyuncu resmi imzayı attı.

İŞTE MALİYETİ

Noa Lang'ın maliyeti de belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten Noa Lang'ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Noa Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

