Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından İtalya'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'yı gönderdikten sonra kanat transferi için çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski transferinde mutlu sona ulaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaray, Nikola Zalewski'nin transferi için futbolcunun kendisi ve kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağladı. Cimbom'un ödeme planlarının konuşulduğu transfer için ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, Zalewski'nin transferi için İtalyan ekibi Roma'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.2 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sarı-kırmızılılara4 senelik imza atacak ve yıllık 2 milyon euro maaş alacak.

ROMA KARİYERİ

2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süre aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı yıldızın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.