Haberler

Galatasaray, Monaco'ya 1-0 mağlup oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Maçın tek golü 68'inci dakikada Folarin Balogun'dan geldi ve Galatasaray sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

STAT: II. Louis

HAKEMLER: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

MONACO: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Zakaria, Camara, Akliouche, Minamino(Dk. 75 Jordan Teze), Golovin( Dk. 82 Kassoum Ouattara), Balogun

GALATASARAY: Uğurcan Çakır( Dk. 68 Günay Güvenç), Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs(Dk. 80 Mauro Icardi), Torreira, Sara, İlkay Gündoğan(Dk. 63 Yunus Akgün), Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

GOL: Dk. 68 Folarin Balogun (Monaco)

SARI KART: Davinson Sanchez, Barış Alper, Abdulkerim Bardakcı ( Galatasaray )

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde, deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

19'uncu dakikada ceza sahası içerisinde topu kazanmayı başaran Barış Alper'in ceza sahası içinden sağ köşeden yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı çıktı.

Bu atağın hemen ardından maçın 21'inci dakikasında Akliouche'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

30'uncu dakikada yine sağ kanattan atak geliştiren Akliouche, ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yine Uğurcan kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarının hemen başında 48'inci dakikadaki Monaco atağında Davinson Sanchez ceza sahası içinde rakibine arkadan yaptığı müdahale sonra hakem pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Denis Zakaria'nın penaltı atışını kaleci Uğurcan Çakır kurtarmayı başardı.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde penaltıda gole izin vermeyen Uğurcan sakatlanarak yerini Günay'a bıraktı.

68'inci dakikada Monaco atağında ceza sahası içinde Folarin Balogun'un vuruşunda top ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
title