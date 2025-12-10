Galatasaray, Monaco'ya 1-0 mağlup oldu

STAT: II. Louis

HAKEMLER: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

MONACO: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Zakaria, Camara, Akliouche, Minamino(Dk. 75 Jordan Teze), Golovin( Dk. 82 Kassoum Ouattara), Balogun

GALATASARAY: Uğurcan Çakır( Dk. 68 Günay Güvenç), Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs(Dk. 80 Mauro Icardi), Torreira, Sara, İlkay Gündoğan(Dk. 63 Yunus Akgün), Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

GOL: Dk. 68 Folarin Balogun (Monaco)

SARI KART: Davinson Sanchez, Barış Alper, Abdulkerim Bardakcı ( Galatasaray )

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde, deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

19'uncu dakikada ceza sahası içerisinde topu kazanmayı başaran Barış Alper'in ceza sahası içinden sağ köşeden yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı çıktı.

Bu atağın hemen ardından maçın 21'inci dakikasında Akliouche'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

30'uncu dakikada yine sağ kanattan atak geliştiren Akliouche, ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yine Uğurcan kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarının hemen başında 48'inci dakikadaki Monaco atağında Davinson Sanchez ceza sahası içinde rakibine arkadan yaptığı müdahale sonra hakem pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Denis Zakaria'nın penaltı atışını kaleci Uğurcan Çakır kurtarmayı başardı.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde penaltıda gole izin vermeyen Uğurcan sakatlanarak yerini Günay'a bıraktı.

68'inci dakikada Monaco atağında ceza sahası içinde Folarin Balogun'un vuruşunda top ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.