Galatasaray, Monaco maçının kamp kadrosunu duyurdu

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın bu maçın kadrosunda yer almayacağını açıklamıştı. Galatasaray'dan paylaşılan kamp kadrosuna bu 3 isim dahil edilmezken sakatlığı bulunan isimlerden Ismail Jakobs, Monaco kafilesinde yer aldı.

  • Galatasaray'ın Monaco maçı kadrosunda Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan yer almayacak.
  • Ismail Jakobs sakatlığına rağmen Galatasaray'ın Monaco kafilesinde yer aldı.
  • Galatasaray'ın Monaco deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının 6. haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Monaco deplasmanında kazanıp ilk 24 hedefini sürdürmek istiyor.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Monaco maçının kafilesi de netlik kazandı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın bu maçın kadrosunda yer almayacağını açıklamıştı.

Galatasaray'dan paylaşılan kamp kadrosuna bu 3 isim dahil edilmezken sakatlığı bulunan isimlerden Ismail Jakobs, Monaco kafilesinde yer aldı.

Ek olarak cezası bulunan Eren Elmalı, Arda Ünyay ve UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da kadroya dahil edilmedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ın Monaco'ya konuk olacağı maç, 9 Aralı Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
