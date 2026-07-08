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Galatasaray, Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı

Galatasaray, Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında milli oyunculardan Şehmus Hazer ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli basketbolcunun savunma ve hücumdaki katkılarına dikkat çekti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, milli basketbolcu Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürürken Şehmus Hazer ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yerli oyun kuruculardan biri olduğu ve mücadeleci kimliğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "Altyapısından yetiştiği Bandırma Kırmızı ve Bandırma Banvit'te başlayan basketbol yolculuğunu Beşiktaş, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes gibi Türkiye'nin önemli kulüplerinde sürdüren Şehmus Hazer; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi organizasyonlarında edindiği önemli tecrübeyi artık Galatasaray formasıyla parkeye taşıyacak. Hem savunmadaki agresifliği hem de hücumdaki dinamizmiyle takımımıza katkı sağlayacak olan milli oyuncumuza başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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