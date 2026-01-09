Haberler

Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi İstanbul'daki hava koşulları endişe yarattı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç saatine yakın beklenen kuvvetli lodos ve yağmur, özellikle Fenerbahçe taraftarlarının yer alacağı tribünü etkilemesi bekleniyor. Valilik, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Ayrıca, kuvvetli lodos ve yağmur beklentisi nedeniyle Kuzey Kale Arkası tribününün, en çok etkilenmesi beklenen tribün olacağı belirtildi.

  • Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
  • Maç saatinde İstanbul'da sağanak yağış, kuvvetli lodos ve sıcaklık düşüşü bekleniyor.
  • Fenerbahçe taraftarlarının yer alacağı Kuzey Kale Arkası tribünü, lodosu karşıdan alacağı için olumsuz hava koşullarından en çok etkilenecek tribün olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları gündem oldu. Maç saatine yakın yağış ihtimali ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşmesi, hem saha zemini hem de tribün koşullarını zorlayabilir.

VALİLİKTEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Valilik, yaptığı açıklama ile vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği, akşam saatlerinde ise sıcaklığın düşmesinin beklendiği ifade edildi.

KUVVETLİ LODOS VE YAĞMUR BEKLENİYOR

Derbinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kuvvetli lodos ve yağmur beklentisi dikkat çekti. Lodosu karşıdan alacak olan Kuzey Kale Arkası tribününün, Fenerbahçe taraftarlarının yer alacağı bölüm olması nedeniyle olumsuz hava koşullarından en çok etkilenmesi beklenen tribün olacağı aktarıldı.

SÜPER KUPA FİNALİ 20.30'DA BAŞLAYACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbinin başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı.

Muhahayt Muhahaytoğlu:

Şu stada böyle bir maçı vermek resmen katliam. Bu stad, futbol oynamaya müsait değil. Ya üstü tamamen kapatılsın, yada yıkılsın. Rüzgar türbülansı ve soğuk hava sorunu çok yüksek.

Murat Ç:

tfff bir işi bilmiyor ver gs- fb-bjk stadlarına orda oynansın

kingutmez:

Şeytan azapta gerek

