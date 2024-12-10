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Galatasaray, Metehan Baltacı'nın Sözleşmesini Uzattı

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın Sözleşmesini Uzattı
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Galatasaray, genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı. Bu sezon 7 resmi maçta forma giyen Baltacı, 1 asist yaptı.

Galatasaray, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi müsabakaya çıkan Metehan, 1 asist kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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