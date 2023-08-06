Galatasaray, Metehan Baltacı'nın geçici transferi için Eyüpspor ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için Eyüpspor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Eyüpspor Kulübü, stoper Metehan Baltacı'nın ücretlerini karşılayacak.

Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Metehan Baltacı'nın geçici transferi konusunda Eyüpspor ile anlaştıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sözleşmeye göre 20 yaşındaki stoperin ücretlerinin tamamının Eyüpspor Kulübü tarafından ödeneceği kaydedildi.