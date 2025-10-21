Galatasaray MCT Technic, Würzburg Baskets'ı 89-83 ile Geçti
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'nın Würzburg Baskets ekibini 89-83 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Galatasaray MCT Technic: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar
Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8
1. Periyot: 24-16
Devre: 44-40
3. Periyot: 69-64
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Alman ekibi ise ilk yenilgisini yaşadı.