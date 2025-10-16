Haberler

Galatasaray MCT Technic, Trieste'yi 91-90 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci haftasında İtalyan ekibi Pallacanestro Trieste'yi 91-90 mağlup etti. Will Cummings, 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

SALON: Palasport Cesare Rubini Trieste

HAKEMLER: Yohan Rosso, Fernando Calatrava, Blaz Zupancic

PALLACANESTRO TRIESTE: Candussi 6, Brooks 5, Brown 5, Sissoko 18, Uthoff 15, Ramsey 12, Ross 17, Toscano-Anderson 12, Deangeli, Ruzzier, Moretti

GALATASARAY MCT TECHNİC: McCollum 9, Muhsin Yaşar 10, Rıdvan Öncel 9, Cummings 25, Gillespie 4, Palmer Jr 10, White Jr 19, Bishop 2, Meeks 3, Can Korkmaz, Buğrahan Tuncer

1'İNCİ PERİYOT: 17-21

DEVRE: 38-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-70

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında deplasmanda İtalyan temsilcisi Pallacanestro Trieste'yi 91-90 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-kırmızılı ekipte 25 sayı üreten Will Cummings oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray MCT Technic ikinci galibiyetini elde ederken, Pallacanestro Trieste ise ikinci yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
