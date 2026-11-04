Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Legia Varşova'ya 79-72 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında deplasmanda Legia Varşova'ya 79-72 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray ikinci yenilgisini alırken Legia Varşova ikinci galibiyetini elde etti.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında Polonya'nın Legia Varşova ekibine deplasmanda 79-72 mağlup oldu.

Başkent Varşova'daki Torwar Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-kırmızılılar, 21-14 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte toparlanan ev sahibi takım, soyunma odasına 34-32 önde girdi.

İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü eline alan Galatasaray, final periyoduna 58-53 üstün gitti.

Son çeyrekte ilk 5 dakikada 4 sayı bulan sarı-kırmızılı ekip karşısında son bölüme önde giren Legia Varşova, karşılaşmadan 79-72 galip ayrıldı.

Polonya takımında Zach Freemantle, galibiyete 23 sayı katkı verdi. Sarı-kırmızılılarda Chimezie Metu'nun 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ikinci yenilgisini yaşadı. Legia Varşova ise ikinci galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler

Ağaç yakan liselilere mahkemeden hiç unutamayacakları ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar'da yarın ülke genelinde yağmur duası yapılacak

Dünyanın en zengin ülkelerinden! Yarın duaya çıkıyorlar
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam

Emekliye ek zam konuşulurken büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı

İstanbul'da hayat yine felç! Her yer doldu taştı, kimse adım atamadı
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız

Hezimetten sonra bu fotoğrafı paylaştı! Uyarısı da resmen tehdit
İBB davasında iki gündür odakta! Şişli Belediyesinin borcunu ödemeleri istenmiş

Resul Emrah paçayı zor kurtarır! İddialar inanılmaz
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Bu binada artık onun sözü geçecek! Babası bakın kim çıktı
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti bitirdi

Yaptığı kafa vuruşuyla bir tarihi değiştirdi!