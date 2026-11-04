Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Legia Varşova'ya 79-72 yenildi

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Legia Varşova'ya 79-72 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında deplasmanda Legia Varşova'ya 79-72 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray ikinci yenilgisini alırken Legia Varşova ikinci galibiyetini elde etti.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında Polonya'nın Legia Varşova ekibine deplasmanda 79-72 mağlup oldu.
Başkent Varşova'daki Torwar Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-kırmızılılar, 21-14 üstün kapattı.
İkinci çeyrekte toparlanan ev sahibi takım, soyunma odasına 34-32 önde girdi.
İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü eline alan Galatasaray, final periyoduna 58-53 üstün gitti.
Son çeyrekte ilk 5 dakikada 4 sayı bulan sarı-kırmızılı ekip karşısında son bölüme önde giren Legia Varşova, karşılaşmadan 79-72 galip ayrıldı.
Polonya takımında Zach Freemantle, galibiyete 23 sayı katkı verdi. Sarı-kırmızılılarda Chimezie Metu'nun 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ikinci yenilgisini yaşadı. Legia Varşova ise ikinci galibiyetini aldı.