Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray MCT Technic, Litvanya'nın Rythas Vilnius takımına 90-81 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, averajla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Martins Kozlovskis (Litvanya), Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya)

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 10, Palmer 18, Petrucelli 3, Gillespie 10, White 10, Ellis, McCollum 26, Meeks 4, Buğrahan Tuncer, Muhsin Yaşar

Rythas Vilnius: Gudaitis, Bruhnke 12, Lukosius 22, Sargiunas 12, Smith 7, Marciulionis 10, Urbonas, Masiulis 25, Krizanauskas 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 41-48

3. Periyot: 62-64

Beş faulle çıkanlar: 33.55 Gillespie, 39.45 Meeks (Galatasaray MCT Technic)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında I Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Litvanya'nın Rythas Vilnius ekibine 90-81 yenildi.

Bu sonuçla grupta 3 takım 10 puana ulaşırken, averajla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Süha Gür
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran hedef alacağı noktaların adresini verdi: Yeni bir aşama başladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Prim iddiaları sonrası çok ses getirecek karar: Yollarımız ayrılmıştır
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı