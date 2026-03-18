Basketbol: Şampiyonlar Ligi
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray MCT Technic, Litvanya'nın Rythas Vilnius takımına 90-81 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, averajla çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Martins Kozlovskis (Litvanya), Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya)
Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 10, Palmer 18, Petrucelli 3, Gillespie 10, White 10, Ellis, McCollum 26, Meeks 4, Buğrahan Tuncer, Muhsin Yaşar
Rythas Vilnius: Gudaitis, Bruhnke 12, Lukosius 22, Sargiunas 12, Smith 7, Marciulionis 10, Urbonas, Masiulis 25, Krizanauskas 2
1. Periyot: 22-23
Devre: 41-48
3. Periyot: 62-64
Beş faulle çıkanlar: 33.55 Gillespie, 39.45 Meeks (Galatasaray MCT Technic)
Bu sonuçla grupta 3 takım 10 puana ulaşırken, averajla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükseldi.