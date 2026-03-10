Haberler

Basketbol: Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında Hapoel Netanel Holon'u 87-74'lük skorla mağlup ederek 4. galibiyetini elde etti.

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibini 87-74 yendi.

Bulgaristan'daki Arena SamElyon Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-33 üstün geçen sarı-kırmızılılar, parkeden de 87-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, grubunda 4. galibiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Süha Gür
