Galatasaray MCT Technic - Bursaspor Basketbol: 92-70
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray MCT Technic, Bursaspor Basketbol'u 92-70 mağlup etti. Maçta Galatasaray'ın oyuncuları etkili bir performans sergiledi.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer Jr. 15, Gillespie 2, Rıdvan Öncel 15, Robinson 15, White Jr 7, McCollum 12, Buğrahan Tuncer 10, Meeks 5, Muhsin Yaşar 11, Ellis
BURSASPOR BASKETBOL: Smith 19, Nnoko 10, Yavuz Gültekin 15, Konontsuk 2, Georges-Hunt 2, Childress 16, King, DeLaurier 3, Berk Can Akın 3, Yesukan Onar, Bora Satır
1'İNCİ PERİYOT: 26-17
DEVRE: 47-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-57
