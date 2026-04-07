"Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da Dörtlü Final yolunda" başlıklı haberimizde sehven yer alan bilgileri düzelterek yeniden yayımlıyoruz.

Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Son 16 turu I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibine 84-83 yenilerek seride 1-0 geriye düştü.

Sarı-kırmızılılar, yarınki maçı kazanması durumunda seride durumu eşitleyecek ve Dörtlü Final'e kalacak takımı 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak serinin üçüncü müsabakası belirleyecek.

Karşılaşmayı La Laguna Tenerife'nin kazanması halinde İspanyol ekibi Dörtlü Final'e yükselecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
