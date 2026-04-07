Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da Dörtlü Final yolunda

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takamı, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibini yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar yarın da kazanması durumunda iki galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalacak.

İspanyol ekibinin kazanması durumunda ise finale yükselecek ekibi 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak müsabaka belirleyecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?

Kim Jong-un rotayı değiştirdi! İran'la ilgili dikkat çeken tavır
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak

Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı