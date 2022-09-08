Galatasaray, Mata'yı açıkladı
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Galatasaray Kulübü, son olarak Manchester United'ta forma giyen ve bonservisi elinde bulunan İspanyol futbolcu Juan Mata ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Kulübü, son olarak Manchester United'ta forma giyen ve bonservisi elinde bulunan İspanyol futbolcu Juan Mata ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor