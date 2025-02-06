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Galatasaray Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

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Galatasaray, Wolverhampton'dan Mario Lemina'nın transferini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Lemina'nın eski kulübüne 2.5 milyon euro transfer bedeli ödeneceği belirtildi. Lemina'nın bu sezonun ikinci yarısında 1.250 milyon euro, gelecek sezon ve opsiyonunun kullanılması halinde 2026-27 sezonları için 2.5 milyon euro ücret alacağı duyuruldu.

Süper Lig devi Galatasaray, Wolverhampton'dan Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

KAP GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 eurotransfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre; 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 euro, 2025-2026 sezonu için 2.500.000 euro, opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 euro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina'yı taşıyan uçak, saat 18.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

"EVİME DÖNDÜM"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Mario Lemina, "Bu hikaye bitmedi demiştim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım. Hayalim Galatasaray'dı ve artık buradayım. Taraftarlarımız harika. Her zaman en iyisi olduklarını söylüyorum. Onları görmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Sahada neler yapabileceğimi biliyorlar. Hikayeyi tamamlamanın zamanı geldi. Evime döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Transfer sürecini değerlendiren Lemina, "İlk teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Galatasaray kulübüyle aramızda özel bir kimya var. Özellikle son 3 gün çok uzun sürdü çünkü hemen gelip bu arma için oynamak istiyordum. Taraftara mesajım: Onlar zaten beni tanıyor. Kulüp, takım ve taraftar için her şeyimi vereceğim." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.

Galatasaray Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

6 ay için yaklaşık 50 milyon TL para kazanacak.. bu aç ülkede bu paralar verilir mi! millet sabahın köründe uyanıp işe gidiyor aylık22 25 bin lira para için.. yazıktır günahtır be

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