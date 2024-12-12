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Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

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Galatasaray, Malmö ile 2-2 Berabere Kaldı

Galatasaray, Malmö ile 2-2 Berabere Kaldı
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Yunus Akgün ve Elias Jelert'in golleri Galatasaray'ın puan almasını sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Dries Mertens ile verkaç sonrasında ceza sahası içine giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

63. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanattan pasında defanstan seken topa Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Joakim Oscar Persson'da kaldı.

84. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Taha Abdi Ali'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Busanello'nun sol kanattan ortasında defanstan seken topa ceza sahası içinde Stryger Larsen'in gelişine vuruşunda kale önünde Berkan Kutlu'nun müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

90+2. dakikada Busanello'nun pasıyla ceza sahası içine giren Sergio Pena'nın sol taraftan uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan

Malmö: Joakim Oscar Persson, Stryger Larsen, Colin Rosler, Nils Zatterström, Busanello, Lasser Berg Johnsen, Otto Rosengren (Sergio Pena dk. 74), Anders Christiansen (Isaac Thelin dk. 74), Hugo Bolin (Taha Abdi Ali dk. 65), Sören Rieks (Oliver Berg dk. 82), Erik Botheim

Yedekler: William Nieroth Lundgren, Martin Olsson, Elison Makolli, William Akesson, Oscar Lewicki, Zakaria Loukili, Sebastian Jorgensen, Adrian Skogmar

Teknik Direktör: Henrik Rydström

Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez (Kerem Demirbay dk. 32), Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert (Hakim Ziyech dk. 87), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Efe Akman dk. 87), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens (Victor Nelsson dk. 73), Michy Batshuayi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Recep Yalın Dilek

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Erik Botheim (dk. 24), Sergio Pena (dk. 90+2) (Malmö), Elias Jelert (dk. 43), Yunus Akgün (dk. 56) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hugo Bolin, Sören Rieks (Malmö), Lucas Torreira, Metehan Baltacı (Galatasaray) - MALMÖ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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