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Galatasaray, Malmö ile 1-1 Beraberlik Elde Etti

Galatasaray, Malmö ile 1-1 Beraberlik Elde Etti
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UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İsveç ekibi Malmö ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ilk yarısında Erik Botheim’ın 24. dakikada attığı golle Malmö öne geçti, Elias Jelert ise 43. dakikada eşitliği sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Otto Rosengren'in ceza sahası dışından havadan pasında kale önünde topla buluşan Anders Christiansen'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

16. dakikada Anders Christiansen'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Erik Botheim pasını hemen Hugo Bolin'e aktardı. Bolin'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak Metahan Baltacı'nın müdahalesiyle kornere gitti.

23. dakikada sol kanattan Gabriel Sara'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Michy Batshuayi'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Joakim Oscar Persson'da kaldı.

24. dakikada Stryger Larsen'in ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında arka direkte boşta kalan Erik Botheim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan ortasında kale önünde müsait pozisyonda Elias Jelert'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan

Malmö: Joakim Oscar Persson, Stryger Larsen, Colin Rosler, Nils Zatterström, Busanello, Lasser Berg Johnsen, Otto Rosengren, Anders Christiansen, Hugo Bolin, Sören Rieks, Erik Botheim

Yedekler: William Nieroth Lundgren, Martin Olsson, Elison Makolli, William Akesson, Oscar Lewicki, Sergio Pena, Oliver Berg, Taha Abdi Ali, Zakaria Loukili, Isaac Thelin, Sebastian Jorgensen, Adrian Skogmar

Teknik Direktör: Henrik Rydström

Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez (Kerem Demirbay dk. 32), Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Michy Batshuayi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Victor Nelsson, Ali Yeşilyurt, Hakim Ziyech, Efe Akman, Berat Luş, Recep Yalın Dilek

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Erik Botheim (dk. 24) (Malmö), Elias Jelert (dk. 43) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hugo Bolin, Sören Rieks (Malmö) - MALMÖ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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