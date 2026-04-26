Galatasaray maçından notlar (Fenerbahçe cephesi)

FENERBAHÇE, şampiyonluk yarışının en önemli maçında deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında derbi maçta Galatasaray'a konuk oldu. RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Hakem Yasin Kol'un yönettiği maçta yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını derbide sahaya sürdü. Derbi maçta Levent Mercan, Anthony Musaba ve İsmail Yüksek yedek başladı. Bu isimlerin yerine Archie Brown, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

KANTE VE CHERIF'İN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante ve Sidiki Cherif sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray'a rakip oldu. İki futbolcu da Galatasaray deplasmanında maça ilk 11'de başladı.

7 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyunculardan cezalı duruma düşen olursa Süper Lig'in 32'nci haftasındaki RAMS Başakşehir FK maçında forma giyemeyecek.

TARAFTARA FORMA DAĞITILDI

Fenerbahçe Kulübü, derbiyi deplasman tribününde seyredecek olan taraftarlara toplanma alanında sarı-lacivert çubuklu forma dağıttı. Böylelikle deplasman tribününde görsel bütünlük sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
