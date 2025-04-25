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Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da olay! Antrenmana çıkmayacaklar

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Süper Lig ekibi Eyüpspor'da uzun süredir devam eden maaş ödemeleri krizi nedeniyle futbolcuların bugün antrenmana çıkmama kararı alabileceği iddia edildi. Eyüpspor, ligde Galatasaray ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Eyüpspor'da uzun süredir maaş ödemeleri gerçekleşmedi. Bu doğrultuda futbolcuların Galatasaray maçı öncesindeki bugün yapılacak antrenmana çıkmama kararı alabileceği belirtildi.

HEDEFLERİ AVRUPA

Eyüpspor, ligde 32. hafta sonunda 50 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Arda Turanlı Eyüpspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmeyi hedefliyor.

Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da olay! Antrenmana çıkmayacaklar
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Tezgah kurulmuş maç Galatasaraya verilmiş

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

maçı cincona vermek için her yolu deneyecek başkan ve t.d. arda.......

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