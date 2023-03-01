Liverpool'un yıldızı Firmino, Galatasaray ile görüşmeyi kabul etti

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Firmino, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılıların görüşme talebini kabul eden Brezilyalı yıldızın, transfere sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray, sezon sonunda transferi gerçekleştirmesi durumunda 31 yaşındaki futbolcu boşa çıkacağı için İngiliz devine herhangi bir bonservis ödemesi yapmayacak.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Son olarak Liverpool'un yıldızı Firmino'nun sarı-kırmızılıların gündemine geldiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Sportcell'de yer alan habere göre, Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmak için Fransız futbolcunun menajerliğini yapan Rogon firmasıyla görüşmelere başlayan Galatasaray'a Firmino önerildi. Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Brezilyalı yıldızı, Galatasaray'a bir adım daha yaklaştırıyor.

TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKTI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminden önce Firmino'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Brezilyalı yıldızın ise sarı-kırmızılılar ile görüşme talebini kabul ederek transfere olumlu yaklaştığı aktarıldı