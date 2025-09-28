Galatasaray - Liverpool Maçının Hakemi Clement Turpin
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı, Fransız hakem Clement Turpin tarafından yönetilecek. Maç 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
Müsabakada video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor