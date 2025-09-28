Galatasaray - Liverpool Maçının Hakemi Clement Turpin

Haberler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı, Fransız hakem Clement Turpin tarafından yönetilecek. Maç 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

UEFA'nın bilgilendirme sayfasında yer alan açıklamaya göre RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.

Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Müsabakada video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak.

