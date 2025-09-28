Haberler

Galatasaray, Liverpool Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile yapacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Dinamik ısınma ile başlayan idman, pas çalışmaları ve taktik çalışmanın ardından sona erdi.

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
