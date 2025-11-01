Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

BU SEZON İLK KEZ GOL ATAMADI

Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda oynadığı resmi maçlarda ilk kez gol atamadan mücadeleyi bitirdi.

LİGDE 22 MAÇ SONRA FİLELER HAVALANAMADI

Galatasaray, gol atamadığı son maçı geçen sezonun 25. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde yaşadı. Sonrasındaki geçen sezondan 12, bu sezondan 10 olmak üzere üst üste 22 lig maçında fileleri havalandıran "Cimbom" ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.