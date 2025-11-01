Haberler

Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, 0-0 sona eren Trabzonspor maçıyla bu sezon ilk kez gol atamadan karşılaşmayı tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 22 maç aradan sonra bir karşılaşmayı sessiz geçti.

  • Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ilk kez bir resmi maçta gol atamadan 0-0 berabere kaldı.
  • Galatasaray, ligde son 22 maçta gol attıktan sonra ilk kez bir maçta gol atamadı.
  • Galatasaray'ın ligde gol atamadığı son maç, geçen sezonun 25. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı derbiydi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

BU SEZON İLK KEZ GOL ATAMADI

Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda oynadığı resmi maçlarda ilk kez gol atamadan mücadeleyi bitirdi.

LİGDE 22 MAÇ SONRA FİLELER HAVALANAMADI

Galatasaray, gol atamadığı son maçı geçen sezonun 25. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde yaşadı. Sonrasındaki geçen sezondan 12, bu sezondan 10 olmak üzere üst üste 22 lig maçında fileleri havalandıran "Cimbom" ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Uğurcan Çakır: Artık Galatasaray oyuncusuyum

Tüm gözler ne diyeceğindeydi! Taraftarlara flaş mesaj
Dries Mertens ve ailesi, 6 ay sonra yeniden RAMS Park'ta

6 ay sonra yeniden İstanbul'dalar
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.