Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı
Galatasaray, 0-0 sona eren Trabzonspor maçıyla bu sezon ilk kez gol atamadan karşılaşmayı tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 22 maç aradan sonra bir karşılaşmayı sessiz geçti.
- Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ilk kez bir resmi maçta gol atamadan 0-0 berabere kaldı.
- Galatasaray, ligde son 22 maçta gol attıktan sonra ilk kez bir maçta gol atamadı.
- Galatasaray'ın ligde gol atamadığı son maç, geçen sezonun 25. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı derbiydi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
BU SEZON İLK KEZ GOL ATAMADI
Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda oynadığı resmi maçlarda ilk kez gol atamadan mücadeleyi bitirdi.
LİGDE 22 MAÇ SONRA FİLELER HAVALANAMADI
Galatasaray, gol atamadığı son maçı geçen sezonun 25. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde yaşadı. Sonrasındaki geçen sezondan 12, bu sezondan 10 olmak üzere üst üste 22 lig maçında fileleri havalandıran "Cimbom" ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.