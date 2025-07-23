Galatasaray-Lazio Hazırlık Maçı tv100'de Canlı Yayınlanacak!

Yeni sezona çok az bir zaman kala, şampiyon Galatasaray'ın Lazio ile yapacağı hazırlık maçı tv100 izleyicileriyle buluşuyor. Galatasaray - Lazio maç heyecanı 2 Ağustos Cumartesi 21.00'de tv100'de!

Yıldız transferleri ve güçlü kadrosu ile Galatarasay İtalyan devi Lazio'yla kozlarını paylaşıyor.

Şampiyonlar ligine gözünü dikmiş Galatasaray mı? Yepyeni bir ekiple Seri A'ya kafa tutan Lazio mu?

Nefeslerin tutulacağı bu futbol şöleninde kazanan kim olacak?

Galatasaray - Lazio maçının heyecanı 2 Ağustos Cumartesi 21.00'de tv100'de!