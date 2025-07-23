Galatasaray-Lazio Hazırlık Maçı tv100'de Canlı Yayınlanacak!

Galatasaray-Lazio Hazırlık Maçı tv100'de Canlı Yayınlanacak!
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Galatasaray-Lazio Hazırlık Maçı tv100'de Canlı Yayınlanacak!
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren şampiyon Galatasaray, İtalyan devi Lazio ile bir hazırlık maçı yapacak. Maç, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de tv100'de canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'ın yıldız transferleri ve güçlü kadrosu, Seri A'ya yeni bir ekip ile kafa tutan Lazio ile karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulacağı bu futbol şöleninde kazananı merakla bekliyoruz.

Yeni sezona çok az bir zaman kala, şampiyon Galatasaray'ın Lazio ile yapacağı hazırlık maçı tv100 izleyicileriyle buluşuyor. Galatasaray - Lazio maç heyecanı 2 Ağustos Cumartesi 21.00'de tv100'de!

Yıldız transferleri ve güçlü kadrosu ile Galatarasay İtalyan devi Lazio'yla kozlarını paylaşıyor.

Şampiyonlar ligine gözünü dikmiş Galatasaray mı? Yepyeni bir ekiple Seri A'ya kafa tutan Lazio mu?

Nefeslerin tutulacağı bu futbol şöleninde kazanan kim olacak?

Galatasaray - Lazio maçının heyecanı 2 Ağustos Cumartesi 21.00'de tv100'de!

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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