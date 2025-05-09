Galatasaray, La Laguna Tenerife'yi Geçerek Finale Yükseldi

SALON: SUNEL Arena

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Yohan Rosso, Gvidas Gedvilas

LA LAGUNA TENERIFE: Kramer 4, Kostadinov, Fernandez 2, Fitipaldo 7, Huertas 18, Scrubb 11, Costa 12, Badji 4, Shermadini 11, Abromaitis 7, Doornekamp 4

GALATASARAY: Young 8, Wallace 3, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 21, Blumbergs 2, Palmer Jr 15, Izundu 21, Buğrahan Tuncer 6, Delgado 7, Göksenin Köksal 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-20

DEVRE: 43-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-64

Galatasaray, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four etabında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde La Laguna Tenerife orta mesafe atışlarda etkili performans sergilerken, Galatasaray ise fizik üstünlüğünü kullanarak sayılara ulaştı. Maçı başa baş getirse de Galatasaray, Lluis Costa'nın son saniye üçlüğü ile ikinci çeyreğe 4 sayı farkla geride girdi: 24-20.

İkinci çeyrekte La Laguna Tenerife, ilk çeyrekteki başarılı atışlarına devam etti. Boyalı alanda üst üste sayılar bulan İspanya temsilcisi, kenardan oyunlarda da etkili olunca ilk yarının bitimine 04.59 kala fark 15 sayıya kadar çıktı: 40-25. Galatasaray ise ilk çeyreğe göre savunmada daha durgun bir görüntü çizse de bitime 02.24 kala 12-0'lık seriyle 15 sayılık farkı 3 sayıya indirdi: 40-37. Farkın çok açılmasına da izin vermeyen sarı-kırmızılar, soyunma odasına moralli girdi: 43-40.

Maç boyunca geriden gelen Galatasaray, üçüncü çeyrekte 04.06 kala ikili oyunla farkı 12 sayıya kadar çıkararak maçın hakimiyetini eline aldı: 49-61. Bu periyotta Galatasaray'da Ebuka Izundu dikkat çeken isim oldu. Bitime saniyeler kala sarı-kırmızılı ekip Michael Young ile bulduğu üçlükle son çeyreğe 55-64 önde girdi.

Son çeyrekte de Galatasaray etkili oyununa devam etti. Başlangıçta Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla farkı açan sarı-kırmızılı ekip, 06.32 kala bu kez James Palmer Jr ile farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 60-77. Mücadelenin bitimine az bir süre kala sarı-kırmızılı ekip, Will Cummings ve James Palmer Jr'ın etkili oyunlarıyla durumu 90-73'e getirdi. La Laguna Tenerife farkı 10 sayıya indirse de Galatasaray parkeden 90-80 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Galatasaray'ın finaldeki rakibi AEK - Unicaja Malaga maçının ardından belli olacak. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final maçı ise 11 Mayıs Pazar günü SUNEL Arena'da oynanacak.

ERGİN ATAMAN MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife - Galatasaray maçını oğlu Sarp Ataman ile birlikte yerinden izledi.