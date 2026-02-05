Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması
Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin geleceği hakkında Newell's Old Boys Kulübü Başkanı Juan Manuel Medina'dan açıklama geldi. Medina, Messi'yi transfer etmek istediklerini ve 2027'nin ilk yarısında Newell's'ta oynaması için çalıştıklarını ifade etti. Medina, görüşmelerin yapıldığını ancak henüz bir karar alınmadığını belirtti.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Newell's Old Boys Kulübü Başkanı Juan Manuel Medina, Messi hakkında konuştu.
''NEWELL'S'TA OYNAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ''
Newell's Old Boys, Başkanı Medina, altyapılarından yetişen Lionel Messi'yi transfer etmek istediklerini belirterek,"Leo'nun 2027'nin ilk yarısında Newell's'ta oynaması için çalışıyoruz, ancak şu anda söylenecek başka bir şey yok." dedi.
''GÖRÜŞMELER YAPILDI''
Görüşme yapıldığını belirten Medina, "Görüşmeler yapıldı, fikir gündeme geldi, ama şu anda henüz bir karar alınmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.