Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste

Deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Galatasaray'la anılan De Bruyne'nin yeni takımı çok sürpriz

Galatasaray'la anılan De Bruyne'nin yeni takımı çok sürpriz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'a Manchester City'den ayrılacak olan Kevin De Bruyne'den kötü haber geldi. Aston Villa, ismi Galatasaray'la da anılan Kevin De Bruyne'nin transferi için görüşmelere başladı.

Manchester City ile sezon sonu vedalaşacak Kevin De Bruyne'nin ismi son dönemde sık sık Galatasaray ile anılıyordu. Sarı-kırmızılılara Belçikalı oyuncudan kötü haber geldi.

ASTON VILLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Aston Villa, 33 yaşındaki yıldız orta saha Kevin De Bruyne'nin olası transferi için görüşmelere başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen İngiliz ekibinin iddialı bir kadro kurmak amacıyla bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Haberde ayrıca De Bruyne'ye MLS, Suudi Arabistan ve Katar Ligi'nden de ilginin olduğu aktarıldı. Oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması beklendiği dile getirildi.

MANCHESTER CITY KARİYERİ

Bu sezon 35 maça çıkan De Bruyne, 5 gol atıp 8 golün de pasını verdi. Manchester City'de toplam 417 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 107 gol ve 177 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.