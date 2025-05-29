Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
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Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
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Galatasaray'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza attığı kutlamalarında sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık, "Göztepe taraftarıyım" sözleriyle tepki çekti. Bastık'ın bu ifadesi, bazı Galatasaray taraftarları tarafından olumsuz karşılandı ve sanatçı sahnede yuhalandı.

Galatasaray, 2025 yılında hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı. 25. lig zaferiyle tarih yazan sarı-kırmızılı ekip, 19. kez kazandığı Türkiye Kupası'yla başarısını taçlandırdı.

ZEYNEP BASTIK YUHALANDI

Zaferin ardından kutlamalar tam anlamıyla bir festivale dönüştü. Yenikapı'da düzenlenen "Champions Fest"le başlayan coşku, 28 Mayıs gecesi de görkemli bir törenle devam etti. 28 Mayıs 2025 gecesi düzenlenen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık, sahnede yaptığı bir açıklama nedeniyle bazı taraftarların tepkisini çekti.

Bastık, 'Ben büyük bir takımı tutmuyorum, Göztepe taraftarıyım. Erkek arkadaşım Galatasaraylı olduğu için tüm maçları izledim.' şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözleri, bazı Galatasaray taraftarları tarafından olumsuz karşılandı ve sanatçı sahnede yuhalandı. Olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken tepkiler de beraberinde geldi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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