Yener İnce: "Verilen karara itiraz etmeyeceğim"

Güncelleme:
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, PFDK tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasına itiraz etmeyeceğini açıkladı. İnce, adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğine inandığını belirtti.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, PFDK tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezası sonrası yaptığı açıklamada, "Kişiliğimin ve değer anlayışımın temelinde, adaletin herkese eşit şekilde uygulanması gerektiği inancı vardır. Bu sebeple verilen karara itiraz etmeyeceğim" dedi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezası sonrası sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. İnce, "Takım doktoru olarak meslek hayatım boyunca görevimi daima etik ilkelere bağlı kalarak ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdim. Yaklaşık 3-4 yıl önce, o dönem kulüp sponsorumuz olan şirket platformunda ve yasal zeminde açılmış bir hesap üzerinden son derece sınırlı ve münferit birkaç işlem yapılmıştır. O dönemde bunun bir ihlal teşkil edebileceğini bilmediğimi özellikle belirtmek isterim. Bildiğiniz üzere bu konu federasyonun disiplin sürecine ilişkin bir husustur. Bu nedenle konunun kamuoyuna doğru ve sağlıklı şekilde aktarılması büyük önem taşımaktadır. Kişiliğimin ve değer anlayışımın temelinde, adaletin herkese eşit şekilde uygulanması gerektiği inancı vardır. Bu sebeple verilen karara itiraz etmeyeceğim. Adaletin futbolun tüm paydaşlarına eşit, tutarlı ve tereddütsüz biçimde uygulanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
