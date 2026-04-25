Galatasaray Kulübünün yıllık olağan bütçe toplantısı

Sarı-kırmızılı kulübün 2026-2027 dönemi bütçesi kabul edildi

Galatasaray Kulübünün 2026-2027 dönemi bütçe tasarısı kabul edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan bütçe toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Haziran 2026-Mayıs 2027 dönemi için yapılan bütçe, üyelerin oylamasına sunuldu. Bütçe, oy çokluğuyla kabul edildi.

2026-2027 dönemi bütçesinde 4 milyar 165 milyon liralık gelir, 3 milyar 803 milyon liralık gider olması ve 362 milyon liralık kar bekleniyor.

Faiz giderleri ve kur farkları ile diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık giderle 1 milyar 905 milyon liralık zarar öngörülüyor.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
