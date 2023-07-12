Galatasaray Kulübünün Temmuz Ayı Divan Kurulu Toplantısı

Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Global Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kulüp başkanı Dursun Özbek'in şehir dışında olması nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi. Toplantıda Galatasaray Adası'nın gelecek hafta üyelerin kullanımına açılacağı duyuruldu. Ayrıca, muhasip yönetim kurulu üyesi Levent Yaz mali konular hakkında bilgilendirme yaparken, yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara da amatör branşlardaki gelişmeler ve tesisleşmeyle ilgili bilgi verdi. Toplantıda üyelerin amatör şubelerdeki yönetimsel konular, yürütülen projeler ve divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın uygulamaları üzerine eleştirileri dile getirildi. Divan kurulunun ağustosta yapılmaması önerisi kabul edildi.

Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı düzenlendi.

Kulübün divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Global Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek'in önemli işlerinden dolayı şehir dışında olduğu için katılamadığı bildirildi. Yönetim kurulunu ikinci başkan Metin Öztürk ile bazı yöneticiler temsil etti.

Yönetim adına konuşan Metin Öztürk, Galatasaray Adası'nın gelecek hafta üyelerin kullanımına açılacağını dile getirdi.

Metin Öztürk'ün konuşmasının ardından muhasip yönetim kurulu üyesi Levent Yaz mali konularda, yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara da amatör branşlardaki gelişmeler ve tesisleşmeyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda söz alan üyeler, başta voleybol olmak üzere amatör şubelerdeki yönetimsel konular, yürütülen projeler ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın uyarı ve uygulamaları üzerinden eleştiriler yöneltti. Zaman zaman gerginlik yaşandı.

Yaz ayı nedeniyle divan kurulunun ağustosta yapılmaması önerisi kabul edildi.