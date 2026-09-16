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Galatasaray Kulübünde eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

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Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray Lisesi'nde divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan yönetiminde düzenlenen toplantıya sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının başında Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı alkışlandı.

Sonrasında divan kurulu başkan yardımcısı Yalçın Kaya, amatör branşlarda sarı-kırmızılı kulübün yakaladığı başarılarla ilgili bir sunum yaptı.

Ayrıca toplantıda kulübün kullanımında olan marka-logo hakkı konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu konuda konuşma yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Natan, logo meselesinin kangren haline geldiğini belirterek, "Bunun ana kaynağı Galatasaray Kulübünün kullanmış olduğu logoların, Galatasaray Lisesi'nden neşet eden tarihi logosundan gelmesidir. 2000 yılında bugünkü adıyla Galatasaray Mağazacılık AŞ ile Galatasaray Kulübü arasında marka payının ödenmesine ilişkin sözleşmeler imzalandı. Çeşitli nedenlerle bu sözleşmelerin uygulanması da imkansız hale geldi. Bizler de bu sözleşmenin tarafları olarak uygulanabilir bir çerçeve metin içinde mutabık kaldık. Metin son haline gelince sizi yeniden bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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