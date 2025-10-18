Haberler

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Başladı

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi ve faaliyet raporu sunulacak.

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp genel kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
