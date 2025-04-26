Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı Başladı
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan bütçe toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunun ve genel kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp genel kurul üyeleri katıldı.
Divan başkanlığına Eşref Alaçayır'ın seçilmesinin ardından toplantı başladı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor