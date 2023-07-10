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Galatasaray Kulübü Temmuz Ayı Divan Kurulu Toplantısı

Galatasaray Kulübü Temmuz Ayı Divan Kurulu Toplantısı

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü'nün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantıda, kulüp yönetim kurulunun gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili bilgiler verilecek ve yılın ilk 5 ayına ait bütçe gerçekleşme sunumu yapılacak.

Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, olağan divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Global Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Toplantıda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili bilgiler verilecek. Yılın ilk 5 ayına ait kulüp bütçe gerçekleşme sunumu yapılacak.

Kaynak: AA / Şenay Ceylan - Spor

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