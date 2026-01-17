Galatasaray'da yeni üyelere berat töreni gerçekleştirildi

GALATASARAY Kulübü'nde yeni üyelere yönelik berat töreni, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlendi.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra kulüp yöneticileri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulüp üyeleri ve berat almaya hak kazanan yeni üyeler katıldı. Organizasyonda toplam 260 üye, beratlarını alarak Galatasaray Kulübü'nün resmi üyesi oldu.

Törende konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın sadece sportif başarılarıyla değil, taşıdığı değerlerle de öne çıkan bir kulüp olduğunu vurguladı.

Özbek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray'ın dünyanın önde gelen spor kulüplerinden biri. Birlik ve beraberlik Galatasaraylının en önemli meziyetlerinden bir tanesidir. Kurulduğu günden beri bunu dünyaya ispat etmiş bir kulübüz. Sadece sportif değil sosyal anlamda da çok büyük değerlerimiz var. Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'e hizmet etmiş bir kurumuz. Galatasaray Kulübü, sporun bütün branşlarında Türk gençlerini yetiştirme sevdasındadır. Bunu yaparken uluslararası boyutta Türk sporuna katkı vermiş, Türk bayrağını ön plana çıkarmak için savaşmıştır. Galatasaray Kulübü, 120 yıldır bir mücadele içinde. Bu mücadelede başarı her zaman birbirimizi sevmekten ve birbirimize destek olmakla gelmiştir. Yeni üye olan kardeşlerimden bu mücadeleye katkı vermeye davet ediyorum."