Galatasaray Kulübü'nde Atatürk anma töreni düzenlendi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 09.05'te yapılan saygı duruşuyla başlayan anma törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı. Törende açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Bir 10 Kasım'da daha, içimizde hüzünle, bir aradayız. Bugün, 100 yaşına ulaşmış Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı. Bugün onu saygı ve rahmetle anarken, bir kez daha ilkeleri ve değerlerinin izinde olduğumuzun sözünü vermek istiyorum. Bu kulübün tüm sporcuları, onun bize öğütlediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olacak. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray, tıpkı onun gibi, Türk halkının sahip olduğu güce inanarak, hiçbir zaman vazgeçmeyerek, kimsenin hayal etmediği başarılara ulaşıyor, ulaşacak. Biz Galatasaraylılar olarak, yaşadığımız her an onun düşünceleri ve koyduğu hedeflerin ışığında yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor