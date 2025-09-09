Haberler

Galatasaray Kulübü Eylül Ayı Divan Kurulu Toplantısı Yapılacak

Galatasaray Kulübü'nün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 13.30'da gerçekleşecek. Toplantıda 2024-2025 dönemine ilişkin finansal rapor sunulacak.

Toplantıda Galatasaray'ın 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin yıllık finansal raporuyla ilgili bilgi sunumu ile Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik sunumu gerçekleştirilecek.

Sunumun ardından raporlarla ilgili üyelerin görüşleri alınacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
