Galatasaray Kulübü Eylül Ayı Divan Kurulu Toplantısı Yapılacak
Galatasaray Kulübü'nün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 13.30'da gerçekleşecek. Toplantıda 2024-2025 dönemine ilişkin finansal rapor sunulacak.
Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda Galatasaray'ın 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin yıllık finansal raporuyla ilgili bilgi sunumu ile Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik sunumu gerçekleştirilecek.
Sunumun ardından raporlarla ilgili üyelerin görüşleri alınacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor