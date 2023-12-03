Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı Tebrik Etti
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat için tebrik mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Hasan Arat'ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz.' ifadesi kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat için tebrik mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Beşiktaş Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.