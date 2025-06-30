Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Ameliyat Geçirdi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in laparoskopik bir operasyon geçirdiği duyuruldu. Kulüp, başkanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ameliyat edildiği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.