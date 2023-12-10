Haberler ›› Spor ›› Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

10 Aralık 2023 16:18 Son Güncelleme: 16:20 Abone Ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.