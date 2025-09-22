Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Ederek Puanını 18'e Yükseltti

SÜPER Lig'de 6'ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 18'e yükseltti. Konuk Konyaspor ise 1 maç eksiğiyle 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi. Galatasaray mücadeleye Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı. Konuk Konyaspor ise Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka ve Umut Nayır 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümünde topa daha çok sahip olan taraf konuk Konyaspor olsa da iki takım da net gol pozisyonuna girmekte zorlandı. Konyaspor, 21'inci dakikada Muleka ile girdiği gol pozisyonunu değerlendiremezken, dönüşünde Galatasaray öne geçti. 22'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden yaptığı vuruşta kaleci Deniz ayaklarıyla gole izin vermedi. Penaltı noktası yakınında topu alan Yunus Akgün, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Sarı-kırmızılılar, 45+1'inci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Barış'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Yunus Akgün, bekletmeden topukla sağ çaprazdaki Icardi'yi gördü. Arjantinli golcünün vuruşunda, Konyaspor savunmasına da çarpan top ağlara gitti: 2-0. Karşılamanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Galatasaray, Yunus Akgün ve Sallai'nin uzaktan şutlarıyla etkili oldu. Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, başarılı kurtarışlarıyla rakiplerine izin vermedi. Sarı-kırmızılılar 63'üncü dakikada skoru 3-0'a getirdi. Kullanılan taç atışının ardından ceza sahası dışında topla buluşan Torreira'nın sert şutunda top ağlara gitti: 3-0. 80'inci dakikada Tunahan'ın pasıyla topla buluşan Umut Nayır'ın şutunda top kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.