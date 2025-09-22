Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Lucas Torreira kaydetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta savunmadan da seken topu son anda kaleci Deniz Ertaş kornere çeldi.
64. dakikada Roland Sallai'nin kullandığı taç atışında topla buluşan Lucas Torreira, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 3-0
73. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
80. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasında topla buluşan Umut Nayir, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Rams Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Davinson Sanchez dk. 69), Lucas Torreira (Mario Lemina dk. 68), İlkay Gündoğan (Berkan Kutlu dk. 75), Leroy Sane, Yunus Akgün (Gabriel Sara dk. 68), Barış Alper Yılmaz (Kaan Ayhan dk. 74), Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Marko Jevtovic (Morten Bjorlo dk. 81), Alassane Ndao (Tunahan Taşçı dk. 46), Melih İbrahimoğlu (Jin-ho Jo dk. 68), Enis Bardhi (Marius tefanescu dk. 88), Jackson Muleka (Pedrinho dk. 81), Umut Nayir
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Josip Calusic, Melih Bostan, Riechedly Bazoer
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Yunus Akgün (dk. 23), Mauro Icardi (dk. 45+1), Lucas Torreira (dk. 64) (Galatasaray), Umut Nayir (dk. 80) (Konyaspor)
Sarı kart: Lucas Torreira (Galatasaray) - İSTANBUL