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Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazır

Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazır
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik çalışmaları yapıldı. Ancak bazı oyuncular tedbir amaçlı maça götürülmeyecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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