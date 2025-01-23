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Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda dinamik ısınmanın ardından 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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