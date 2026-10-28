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Galatasaray Konyaspor deplasmanı için Kemerburgaz'da antrenmana çıktı

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Galatasaray Konyaspor deplasmanı için Kemerburgaz'da antrenmana çıktı
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Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz’da yaptığı antrenmanla başladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi; takım yarın Konya’ya hareket edecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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